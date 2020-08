LdC : le Barça élimine Naples et retrouvera le Bayern en quarts, le tableau complet du "Final 8"









Les Blaugrana ont éteint les espoirs du Napoli sur une tête de Clément Lenglet (10e), une action solitaire de Lionel Messi (23e) et un penalty de Luis Suarez (45e). Les visiteurs ont sauvé l'honneur par Lorenzo Insigne (45e sur penalty). Pour une place dans le dernier carré, le Barça affrontera le Bayern Munich. Déjà vainqueurs à l'aller (3-0), les Bavarois se sont de nouveau imposés contre Chelsea à l'Allianz Arena (4-1). Robert Lewandowski a signé un doublé (10e sur penalty, 84e), ses 52e et 53e buts de la saison, avec deux autres réalisations d'Ivan Perisic (24e) et Corentin Tolisso (76e). Les Blues se sont contentés d'un but de Tammy Abraham (44e). Le tableau intégral du "Final 8", qui se tiendra à Lisbonne, est connu. Le Paris Saint-Germain affrontera l'Atalanta Bergame (mercredi 12 août). Le RB Leipzig défiera l'Atletico Madrid (jeudi 13 août). Suivront FC Barcelone-Bayern Munich (vendredi 14 août) et Manchester City-Olympique Lyonnais (samedi 15 août).









Le FC Barcelone s'est qualifié samedi soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En huitième de finale retour, le club catalan a dominé Naples au Camp Nou (3-1), après un nul à San Paolo (1-1).