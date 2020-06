“Cette année on récupère tout”: le message de reprise de Vincent Kompany

Vincent Kompany

Comme d’autres clubs belges, le Sporting d’Anderlecht a repris les entraînements ce lundi. L’occasion pour Vincent Kompany de réaffirmer ses ambitions et de pousser les Mauves à s’investir à 200% dans le projet bruxellois. Et l’occasion aussi d’accueillir deux nouveaux visages dans le staff bruxellois: ceux de Nicolas Frutos, qui sera l’adjoint de Franky Vercauteren, et de Damian Roden, qui arrive d’Angleterre.

Après une première saison mitigée, Vincent Kompany espère voir son projet décoller au cours des 12 prochains mois et, pourquoi pas, ramener le Sporting d’Anderlecht sur la scène européenne? L’ancien capitaine des Diables et de Manchester City est en tout cas déterminé. “L’an dernier, on nous a pris beaucoup de choses, cette année, on récupère tout”, insiste Vincent Kompany dans son discours de reprise. “Et c’est la mentalité que je veux voir chaque jour, à chaque entraînement. Battez-vous, ne venez pas à l’entraînement pour perdre. Pas une seule fois. Venez ici avec l’ambition de faire progresser ce club.”

Des ambitions que le Sporting d’Anderlecht poursuivra avec deux nouveaux venus: Nicolas Frutos, qu’il ne faut plus présenter, et Damian Roden que Vincent Kompany avait fréquenté à Manchester City entre 2008 et 2010. Le Britannique arrive en tant que ‘High performance coach’ et est ambitieux. “Merci à Vincent Kompany pour l’invitation. C’est un honneur de travailler pour Anderlecht et j’espère aider ce club historique à retrouver sa gloire des années passées. L’objectif ultime... la Ligue des Champions.”