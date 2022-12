“Des gagnants inélégants” : la ministre française des Sports tacle les Argentins

la ministre française des Sports tacle les Argentins

Emiliano Martinez ne s'arrête plus. Honoré ce jeudi à Mar del Plata, sa ville natale, le gardien des champions du monde argentins a cette fois été provocateur en abordant la séance de tirs au but et notamment le loupé d’Aurélien Tchouameni : "Je savais que le garçon allait être nerveux. J'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il s’est ch…dessus."





Depuis la victoire de l'Argentine dimanche face à la France, le portier a surtout pris en grippe Kylian Mbappé, à l'image de ses supporters. Invitée de RTL ce vendredi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra souhaite des explications de la Fédération argentine, ce que Noël Le Graët a demandé en adressant un courrier à son homologue Claudio Tapia. "Je trouve ça pitoyable. Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire n'est pas digne du match qu'on a vu. Ce sont des propos déplacés", a lancé 'AOC' après la dernière sortie de Martinez.





Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été la cible d'insultes racistes. Lors des festivités à Buenos Aires, Emiliano Martinez avait lui brandi une poupée à l'effigie de Mbappé. "J'ai tout de suite réagi dès qu'il y a eu, dans les chants des supporters argentins, des attaques de nature racistes contre certains de nos joueurs comme Coman. Il y a eu encore des moqueries déplacées, là contre Tchouaméni (de la part de Martinez, NDLR), c'est juste vulgaire et déplacé, vraiment pas bien à la hauteur de l'enjeu, a poursuivi Oudéa-Castéra. Ce sont des gagnants inélégants." Déclarations des joueurs #argentins : "C'est pitoyable ! Des attitudes vulgaires, déplacées et pas à la hauteur de l'enjeu. Ils sont des gagnants inélégants, des supporteurs avec des propos racistes inacceptables"



Amélie Oudéa-Castéra ministre des Sports @AOC1978 dans #RTLMatin pic.twitter.com/r8khTaDqq6 — RTL France (@RTLFrance) December 23, 2022





Face aux multiples insultes racistes, la FFF a annoncé qu'elle portait plainte. "On est droit dans nos bottes. Il y a des moqueries déplacées et des actes racistes inacceptables. Je suis contente que Le Graët ait porté plainte et prenne cette démarche avec son homologue", a lancé la membre du gouvernement.