“Équipe d’opérette” : une ancienne gloire française dézingue le PSG

Jean-Michel Larqué critique les joueurs du Psg

Les réactions fusent de partout suite à l' élimination du Paris Saint-Germain en Ligue européenne des Champions, hier mercredi, par le Real Madrid. En effet, Jean-Michel Larqué, consultant de RMC Sport et ancien joueur de l'équipe parisienne, a décrié la prestation de la bande à Neymar. « C'est sûr, c'est un gros fiasco. Je ne veux pas passer pour un pisse-froid, mais, à l'issue du match aller, j'étais abasourdi par certaines réactions. Il n'y avait que 1-0 en faveur du PSG, mais ils considéraient que l'affaire était déjà dans le sac. On était devant un optimisme béat et puéril. Les rencontres à l'extérieur sont toujours très compliquées, et on a vu comment ça peut basculer », a-t-il confié à "Le Point".





En outre, Jean-Michel Larqué n'est pas tendre avec le gardien italien du PSG qui, rappelle-t-il, a été contaminé par l'excès de confiance de ses coéquipiers: « Benzema est à 15 mètres de lui sur son contrôle, Donnarumma est tout simplement contaminé par la suffisance de ses coéquipiers. Il doit donner son ballon bien avant. Il pense qu'il n'y aura pas de pressing, car il s'est cru à l'entraînement. La punition est logique et même méritée, on est en Ligue des champions ! Dans cette équipe, on est tellement nombriliste qu'on oublie qu'il y a un adversaire en face, on oublie les difficultés », a-t-il ajouté.