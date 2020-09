“Esclave”, “Stupide singe”, “Grosse merde”: Monfils partage des insultes reçues après sa défaite à Rome

Monfils publie les insultes racistes

Gaël Monfils, tête de série N.5, a manqué son retour en s'inclinant face à l’Allemand Dominik Koepfer jeudi au 2e tour du Masters 1000 de Rome. Après sa défaite, le Français a publié une vague d'insultes qu’il a reçues en message privé sur Instagram. Pour son premier tournoi depuis le confinement, Gaël Monfils a vécu un match compliqué.





Battu en deux petits sets face au 97e mondial, le numéro un français n’était pas content de lui. “C’était vraiment pas terrible. Ça me frustre énormément d’avoir aussi mal joué.” Lors d'une rencontre interrompue à cause d'une panne d’électricité, le 9e mondial n’a jamais trouvé le rythme. “Il y a une semaine et deux jours que je suis là, j’ai pu prendre un peu de rythme à l’entraînement, mais après, le match, ça change tout. Ca fait deux jours que je suis très stressé, mais je n’arrive pas à me lâcher complètement.”





Des insultes inadmissibles