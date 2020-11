“J’aimerais revoir Karim Benzema en équipe de France”

Retour de Karim Benzema en équipe de France

Karim Benzema devrait-il retrouver une place en équipe de France? Le débat a cinq ans déjà, mais continue de diviser les amateurs de foot outre-Quiévrain. Adil Rami, pour sa part, à son opinion sur le sujet.





S’il insiste sur le fait qu’il n’a pas le moindre impact sur cette décision, Adil Rami ne cache pas qu’il regrette l’absence de Karim Benzema chez les Bleus. Jeudi sur les antennes de RMC, il a dit vouloir que l’attaquant du Real “fasse un pas vers le sélectionneur.”

“Je n’exige rien de la part de Karim, tempère-t-il dans une vidéo publiée par l’Equipe ce vendredi, mais je dis que Karim est, pour moi le meilleur, numéro 9 du monde et que j’aimerais le voir en équipe de France”, explique-t-il. “Par rapport à avant, c’est le jour et la nuit. Avant, il était déjà fort, mais maintenant, il est extraordinaire.





Karim Benzema a cumulé 81 caps et 27 buts avec les Bleus entre 2007 et 2015, mais il n’a plus été appelé en équipe de France depuis cinq ans, en raison de sa mise en examen dans l’affaire du chantage à la sextape envers Mathieu Valbuena.