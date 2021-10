“On me mord violemment la main et je prends des coups”: un fan agressé pour un maillot après le match entre les Bleus et les Diables

Jules Koundé,joueur de football

Un spectateur, présent dans les tribunes turinoises jeudi soir pour assister à la demi-finale de Ligue des Nations entre la Belgique et la France, a été violemment agressé par plusieurs individus désireux de s’emparer du maillot de Jules Koundé, fraîchement offert par le défenseur à la victime. Clément a dénoncé les faits sur les réseaux sociaux avant de recevoir un message de l’international français.





Un joli moment de partage transformé en cauchemar. Jeudi, après avoir sollicité le maillot de Jules Koundé, Clément hérite de la précieuse vareuse à l’issue de la demi-finale entre la France et la Belgique. Une joie de courte durée. Très vite, le jeune homme est pris à partie par plusieurs individus. “On me mord violemment la main et je prends des coups, je finis par céder”, explique-t-il. Certains spectateurs tentent d’intervenir, mais ne peuvent empêcher le vol.





Clément retrouve la trace du maillot... sur Instagram, sur le compte d’un rappeur marseillais plus précisément. “ C’est encore plein de transpiration, ça a mordu pour l’avoir”, peut-on notamment entendre dans l’extrait vidéo partagé. “Ne m’accusez pas, ce n’est pas moi qui l’ai (mordu)… Désolé au Belge qui l’a attrapé et qui se l’est fait voler. Ce n’est pas moi. Je vais pas montrer qui c’est qui l’a récupéré.”

“Vraiment un beau geste”