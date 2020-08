“Vous ne l’aurez jamais”: le PSG chambré par les supporters marseillais jusque dans le ciel

Supporte OM chambre PSG

Depuis la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, les supporters de l’Olympique de Marseille n’ont plus aucune limite pour chambrer leur rival historique.

Les fans olympiens sont soulagés: l’OM reste alors le seul club français à avoir remporté la C1. Ce ne sera pas cette année que le PSG va pouvoir ajouter une étoile sur son maillot. Le peuple marseillais prend un malin plaisir à le rappeler par tous les moyens possibles. Six d’entre eux ont utilisé une banderole tractée par un avion au-dessus d’une plage de Ramatuelle pour célébrer la défaite parisienne.





“Vous ne l’aurez jamais 26.05.93 OM 1899", pouvait-on lire sur cette dernière, en référence à la date où l’OM a soulevé la coupe aux grandes oreilles. Ces supporters, en vacances dans le Golfe de Saint-Tropez, ont déboursé 1.750 euros pour personnaliser la banderole grâce aux gains récoltés via divers paris sportifs.





“J’avais mis 500 euros sur la victoire de Lyon face à Manchester City et j’ai aussi gagné de l’argent en pariant sur la victoire du Bayern face à Lyon. Et en plus, j’avais mis 750 euros dimanche soir sur la victoire des Munichois face au PSG, ce qui m’a permis de remporter 1.685 euros. Voilà, on voulait chambrer”, s’amuse l’un d’entre eux auprès de Var-Matin.