Le Bayern Munich remporte la Supercoupe d'Europe face au Séville FC

Le Bayern, vainqueur de la Ligue des champions, a décroché la Supercoupe d'Europe ce jeudi (2-1 a.p.) aux dépens du Séville FC, lauréat de la Ligue Europa.







Le match : 2-1 a.p.





Ce fut intense, riche en actions, très plaisant à suivre et cette Supercoupe a confirmé la domination sans partage du Bayern Munich sur l'Europe. Vainqueur du Séville FC (2-1 a.p.), le club munichois continue de garnir sa salle des trophées, porté par une incroyable série en cours (26 succès et 1 nul). Mais les Bavarois ont souffert, bien plus que face au PSG en finale de la Ligue des champions (1-0), et le club espagnol, tombeur de l'Inter Milan en finale de la C3 (3-2), a de nouveau prouvé qu'il pouvait faire trembler les plus grands.









Les Sévillans ont d'ailleurs ouvert la marque sur un penalty transformé par l'inévitable Lucas Ocampos (12e), consécutif à une charge d'Alaba sur Rakitic, de retour au sein de l'effectif andalou. La suite ? Le Bayern a poussé, vraiment fort, Goretzka, après une superbe remise de Lewandowski, a égalisé d'une reprise parfaite du droit (1-1, 34e), et on pensait alors que le champion d'Europe n'allait pas tarder à faire la course en tête. Erreur.





Le poteau d'En-Nesyri





Oui, les Munichois se sont créé de nouvelles occasions après la pause, symbolisées par deux buts refusés (voir ci-dessous). Mais les joueurs de Julen Lopetegui auraient pu arracher la victoire au bout du temps règlementaire comme en début de prolongation, quand En-Nesyri s'est présenté à chaque fois devant Neuer (87e et 92e, voir ci-dessous).





La délivrance pour le Bayern est intervenue par l'intermédiaire de Javi Martinez, buteur d'une tête en lucarne après un premier arrêt de Bounou devant Davies (104e). Une fin en forme de belle histoire pour l'Espagnol : le milieu va repartir à l'Athletic Bilbao et, pour son dernier match sous les couleurs munichoises, a permis au club allemand de remporter sa deuxième Supercoupe d'Europe, après 2013.





Le fait : les deux buts refusés au Bayern





À deux reprises, le Bayern a cru avoir fait craquer le Séville FC en seconde période. Les deux fois, les Bavarois ont dû ravaler leur joie. À la 52e minute, Lewandowski marque de près en concluant un une-deux avec Thomas Müller, avant que le VAR ne prive le Polonais de ce but pour un hors-jeu de quelques centimètres. Dix minutes plus tard, Sané trompe à son tour Bounou d'un tir puissant, mais Lewandowski est de nouveau sanctionné, cette fois pour avoir tiré le maillot d'Escudero (63e).