Le Borussia Dortmund cherche un remplaçant pour Sébastien Haller

Privé de Sébastien Haller, engagé dans un combat contre une tumeur testiculaire maligne, le Borussia Dortmund a annoncé rechercher un numéro 9 pour pallier cette absence.



Le Borussia Dortmund pourrait faire appel à un nouvel attaquant pour combler le vide laissé par l'attaquant Sebastien Haller (28 ans) après son opération et son traitement pour une tumeur maligne, a déclaré mercredi le président du club, Hans-Joachim Watzke.



Alors que la saison de Bundesliga débute vendredi et que Dortmund affronte le Bayer Leverkusen samedi, Watzke a déclaré que le club devrait rapidement chercher un autre attaquant car toute la pression reposerait alors sur le jeune Youssoufa Moukoko.



« Tout mettre sur les épaules de Moukoko, qui a 17 ans, serait un peu trop »

Hans-Joachim Watzke, président du club



« Il est clair que l'absence de Haller sera relativement longue et tout mettre sur les épaules de Moukoko, qui a 17 ans, serait un peu trop, a déclaré Watzke à l'émission Sportschau de l'ARD. Je pense donc que nous allons faire quelque chose au niveau de l'effectif. Même s'il est difficile de trouver la bonne solution car les cibles ne sont pas nombreuses sur le marché. »



Haller a été recruté cet été mais une tumeur testiculaire maligne lui a été diagnostiquée. L'international ivoirien a été opéré fin juillet et devra maintenant subir une chimiothérapie et sera mis sur la touche pour une durée indéterminée.



« Idéalement, quelque chose devrait se produire dans les huit à dix prochains jours », a déclaré Watzke au sujet du calendrier d'un éventuel transfert.