Le Camerounais André Onana de retour après neuf mois de suspension

Suspendu neuf mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) après un contrôle positif à des produits dopants, André Onana retrouvera les terrains le 4 novembre prochain. En septembre, le gardien de but avait repris avec les moins de 21 ans de l’Ajax Amsterdam avec l’autorisation de la Fifa. Depuis, le Camerounais a rejoint l’équipe première.



Comme l’Ajax Amsterdam, le Cameroun compte à nouveau sur André Onana. Antonio Conceiçao, le sélectionneur national, a fait appel à ses services pour les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2022 contre le Malawi et la Côte d’Ivoire les 13 et 16 novembre prochains. Le Cameroun est 2e du groupe, devancé d’un point par les Ivoiriens qu’il reçoivent pour le choc de la dernière journée.



André Onana est en contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2022 et ne devrait pas prolonger. Ce qui agace fortement un groupe de supporters Ultras de l'Ajax Amsterdam qui n'a pas envie de revoir le portier camerounais. « Soyons honnêtes, vous êtes un excellent gardien de but et vous avez souvent été très important pour nous. Mais comme nous l'avons vu à maintes reprises dans le passé, un bon joueur n'est pas une bonne personne », ont-ils écrit dans un communiqué.