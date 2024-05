Le carton rose va être testé pendant la Copa America

Vers l’introduction définitive d’un troisième carton ? Après le rouge et le jaune, le carton rose va faire son apparition dans le monde du ballon rond et sera utilisé à l’occasion de la Copa America 2024 qui se tiendra du 20 juin au 14 juillet prochain, aux Etats-Unis. Comme précisé par le communiqué de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), le carton rose permettra aux équipes de bénéficier d’un changement supplémentaire en cas de suspicion de traumatisme crânien ou de commotion cérébrale chez un joueur de champ après un choc.





«Un remplacement par équipe et par match pourra être effectué en cas de suspicion de traumatisme crânien et de commotion cérébrale, indépendamment des cinq remplacements. Le remplacement pour commotion cérébrale peut être effectué quel que soit le nombre de remplacements effectués. Si l’équipe décide d’effectuer le remplacement en raison d’une commotion cérébrale, l’arbitre principal ou le quatrième officiel en sera informé. Pour cette substitution, un carton rose sera utilisé, différent des autres cartons», a renseigné la CONMEBOL. Il convient cependant de préciser que le joueur soupçonné d’avoir subi un choc à la tête ne pourra pas revenir sur le pré après avoir été remplacé, ni participer à une éventuelle séance de tirs au but. Par souci d’équité, un remplacement sera également attribué à l’équipe adverse.