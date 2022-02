Le Chef de l’Etat, Macky Sall : «Coupe bi nieuw na!»

On l’attendait et il est enfin là. Le Sénégal a gagné, ce dimanche 6 février, à Yaoundé (Cameroun) face à l’Egypte. Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall a fait une publication pour exprimer sa joie ainsi que celle de tout un peuple.



«Champions d’Afrique ! Quel match! Quelle équipe ! Vous l’avez fait! Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale.Tellement fier de vous! Félicitations à nos héros ! Coupe bi nieuw na! (La coupe est à nous) Merci!», le Chef de l’Etat.