Le combat Balla Gaye 2-Eumeu Sène ficelé par Gaston Mbengue

Selon le quotidien sportif Sunu Lamb, le promoteur de lutte Gaston Mbengue a ficelé le combat revanche Balla Gaye 2 vs Eumeu Sène.



Après son choc face à Bombardier et celui face à Boy Niang et à Gris Bordeaux, le lion de Guédiawaye va affronter Eumeu Sène en octobre ou novembre 2022.



Ce combat sera une revanche pour le fils de Double Less qui a été battu à deux reprises par le leader de l'écurie Tay Shinger.