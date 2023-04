Le conseil de Raymond Domenech à Zidane

Victime des bons résultats de Didier Deschamps avec l'Équipe de France, Zinédine Zidane n'entraînera pas les Bleus; du moins, pas avant 2026. En attendant, il peut décider de prendre la tête d’une équipe européenne, ou prolonger ses longs mois de chômage.





Selon les informations diffusées par la presse française, le champion du monde 1998 serait plutôt disposé à retrouver le banc d'un grand club européen. On l’annonce du côté du Paris Saint Germain ou de la Juventus Turin.





Pour « construire quelque chose et surtout réussir »





Il serait plus séduit par le projet du club italien. L’ex-entraîneur des Bleus, Raymond Domenech, ne souhaite vraiment pas que son compatriote entraîne la "Vieille Dame".





Pour lui, ce ne serait pas un challenge. « À la Juventus, il arrive et sait comment ça marche. Il sait qu’il n’aura pas de souci d’organisation. Il finira parmi les 3 premiers et jouera la Coupe d’Europe. Mais à Paris, il y a tout à faire. Reprendre la main, construire quelque chose et surtout réussir » a déclaré Raymond Domenech.





Il rappelle que tous les entraîneurs qui se sont succédé à la tête du Paris Saint Germain ont « échoué ».





« Donc réussir au PSG, c’est un projet ambitieux…Ça serait plus ambitieux car il y a plus de choses à faire » a conclu le finaliste de la Coupe du monde 2006 avec l'Équipe de France. Aux dernières nouvelles, "Zizou" aurait snobé le Paris Saint Germain.