Le contrat mirobolant qui attend Ivan Leko en Chine

Ivan LEKO à Shanghai SIPG

Ce n’est pas encore officiel mais Ivan leko s’apprête à faire ses valises pour la Chine. Un contrat mirobolant l’attend au Shanghai SIPG: 5 millions net en deux ans.

Arrivé il y a sept mois à peine au Great Old pour remplacer Laszlo Böloni, l’entraîneur croate va déjà quitter le club. Et pour cause, le club chinois du Shanghai SIPG lui offre un contrat de deux ans avec... un salaire de 5 millions d’euros net à la clé, bonus inclus. Une somme toutefois deux fois inférieure aux 10 millions perçus par Vitor Pereira, futur ex-T1.





Au total, il peut y gagner 8 fois plus qu’à l’Antwerp, où il percevait environ 300.000 euros par an. En d’autres termes, l’ex-coach du Club de Bruges peut gagner en deux ans ce qu’il aurait gagné en 15 ans en Belgique. Le jackpot.





Une offre de 300 millions pour CR7 en 2016

En 2016, le Shanghai SIPG avait émis une offre complètement folle de 300 millions d’euros pour Cristiano Ronaldo. Le Brésilien Oscar et l’Autrichien Marko Arnautovic sont les noms les plus connus au sein de l’effectif. Hulk, un autre Brésilien, recruté pour 55 millions en 2016, a annoncé qu’il quittait le club au mois de décembre au terme de son contrat.









Champion de Chine en 2018, Shanghai a peiné en Ligue des Champions d’Asie cette saison, ce qui a fortement fragilisé l’entraîneur portugais Vítor Pereira. Le coach était en désaccord avec Hulk, ce qui a causé son départ. Le club devrait donc d’abord annoncer le départ du Portugais, avant d’officialiser l’arrivée d’Ivan Leko.