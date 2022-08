Le coup de gueule de Matar Ba : « La FIBA et les autres confédérations doivent s’inspirer de la FIFA »

Les Lions du basket peuvent à nouveau croire à une qualification en coupe du monde. Lors de la 4efenêtre des éliminatoires, ayant eu lieu à Monastir (Tunisie), les hommes de Desagana Diop ont fait carton plein en s’imposant contre le Soudan du Sud (69-66), la Tunisie (73-63) et le Cameroun (90-69). 3e de leur groupe, les Sénégalais devront batailler dur lors de l’ultime fenêtre devant avoir lieu en février 2023.





Pour augmenter les chances du Sénégal dans cette dernière marche, le Président de la Fédération sénégalaise de football a fait une suggestion : « l’objectif est d’organiser la fenêtre de février pour mettre toutes les chances de notre côté et se qualifier ».





Au cours d’une conférence de presse organisée ce mardi 30 août, Matar Ba a donné son avis sur la faisabilité de cette demande. Le ministre a annoncé que ce projet sera mis au centre des discussions avec tous les acteurs de la discipline. Rappelant que le montant à débourser est de 100 millions de FCfa pour l’organisation d’une fenêtre d'éliminatoires, Matar Ba a saisi l’occasion pour dire ses quatre vérités à l’instance mondiale du Basketball.





« La FIBA et les autres confédérations doivent s’inspirer de la FIFA. Parce que investir 1 milliard pour une qualification à la coupe du monde et quand on se qualifie, on ne reçoit aucune enveloppe ; quand on gagne le trophée africain on revient avec une valeur de moins de 200 millions », fustige-t-il.