Le démarrage de la saison finalement repoussé au 02 janvier 2021.

Le démarrage de la saison de basketball ainsi que le tournoi des « 4 grands » ont été reportés. Une décision annoncée par le bureau fédéral de la fédération sénégalaise de basketball (FSBB) à l’issue de leur réunion tenue ce mercredi 16 décembre 2020.

« Compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de la covid -19 et des mesures restrictives en vigueur, nous sommes au regret de vous informer que le tournoi des 4 Grands initialement prévu le 19 et 20 décembre est annulé », renseigne le communiqué adressé aux présidents de ligues et de clubs.

C’est ainsi que la FSBB prendra également la décision de reporter le démarrage du championnat de national 1 masculin et féminin au 02 janvier 2021. Le document précisera que ladite décision a été placée sous réserve de l’accord des autorités compétentes…