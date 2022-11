Le journaliste qui a interviewé Ronaldo tease une bombe sur Lionel Messi

Piers Morgan, qui a interviewé Cristiano Ronaldo pendant un long moment a lâché une véritable bombe sur twitter. "Beaucoup de gens demandent si Ronaldo parle de Messi dans mon interview... oh oui, et ce qu'il dit fera la une des journaux."

Voilà qui a de quoi attiser la curiosité des plus grands fans de football et du Portugais. La première partie de l'interview sera publiée ce mercredi soir.

Lots of people asking if Ronaldo talks about Messi in my interview.. oh yes, and what he says will make huge headlines. pic.twitter.com/TbGSRoNXx6