Le message subtil, mais très clair de Griezmann à Koeman

Le Message de Antoine Griezmann à Koeman

Didier Deschamps s’est réjoui de le victoire des Bleus en Croatie dans un contexte compliqué (1-2). Satisfaction également du côté de Griezmann qui a marqué et profité de cette soirée réussie pour lancer un message subliminal, mais très clair à Ronald Koeman.

Antoine Griezmann a inscrit le premier but des Bleus, mercredi à Zagreb. Un soulagement pour l'attaquant qui n’est pas encore venu à se montrer décisif en Liga depuis la reprise et qui peine à trouver ses marques en Catalogne, malgré le changement d’entraîneur.

“Le coach sait où me mettre”