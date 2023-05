Le président Macky Sall sur la victoire des Lionceaux : "Un match époustouflant !"

Son ticket pour les demi-finales de la CAN U17 en poche, la sélection sénégalaise dirigée par Serigne Saliou Dia a joué un match "époustouflant", s'est réjoui le chef de l’Etat Macky Sall.





"Je félicite chaleureusement notre équipe nationale de football U17 et son staff, pour leur brillante qualification à la Coupe du monde et en demi-finales de la CAN. Match époustouflant contre l’Afrique du Sud 5-0 ! Bonne chance pour la demi-finale. Allez les Lionceaux, toujours dem ba jeex !", a tweeté le président Macky Sall.





En effet, pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale U17 du Sénégal jouera la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie. Cerise sur le gâteau, elle s'est qualifiée, dans la foulée, pour le Mondial U17, Argentine-2023.