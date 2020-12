Le PSG limoge Thomas Tuchel

Le Paris-SG a décidé de se séparer de son entraîneur Thomas Tuchel, à six mois de la fin de son contrat.

C'est une énorme déflagration et elle est pour le moins inattendue. A l'issue du succès 4-0 contre Strasbourg mercredi soir au Parc des Princes (17e journée de L 1) , le Paris-SG a décidé de limoger son entraîneur Thomas Tuchel. Celui-ci en a été informé par ses dirigeants dans la nuit, alors que son contrat courait jusqu'en juin 2021.

Si la première place de groupe obtenue en Ligue des champions (devant Leipzig et Manchester United) semblait avoir assuré à Tuchel de passer l'hiver, sa situation avait de nouveau été fragilisée par la défaite en Ligue 1 contre Lyon, le 13 décembre (0-1), même si son équipe était ensuite allée chercher un match nul à Lille (0-0, le 20 décembre).

Comme évoqué dans nos colonnes le 15 décembre, un point devait être fait pendant la trêve au sujet du technicien allemand. Il n'a pas traîné et il lui a été fatal, alors que le champion de France sortant achève la première moitié de la saison à la troisième place, un point derrière Lille et Lyon.

Cette décision intervient au lendemain de la diffusion d'une interview donnée par le coach à la chaîne allemande Sport 1, dont certains passages avaient fortement déplu au sein de l'état-major du club, même si on assure en interne que la décision avait été prise avant.

????Sky sources: Thomas Tuchel is no longer the head coach of Paris Saint-Germain. He was sacked last night by sporting director Leonardo. Incredible news on Christmas Day. Everyone is completely taken by surprise. More to follow #TransferUpdate