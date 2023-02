Le PSG balaye l'OM au Vélodrome grâce à un doublé de Mbappé, qui égale le record de Cavani

Transcendé par Kylian Mbappé qui a réussi un doublé et une passe décisive, le Paris-SG a dominé Marseille ce dimanche (3-0) et reprend huit points d'avance en tête de la L1.



Le match : 0-3



Poussé par des tribunes bondées et galvanisé par le souvenir de son succès face au PSG en huitièmes de finale de Coupe de France (2-1, le 8 février), l'OM avait toutes les raisons de croire en une deuxième victoire d'affilée face à son rival. La première place se serait alors rapprochée mais elle est maintenant à huit points, un fossé qui reflète bien l'écart entre les deux équipes quand Kylian Mbappé est là. Servi par Messi, l'attaquant a tranquillement ouvert le score (25e) et il ne s'est surtout pas arrêté en si bon chemin, en offrant le deuxième but à l'Argentin (29e) qui lui a également donné le troisième, inscrit d'une magnifique reprise du gauche (55e).









Le film d'OM-PSG



Avec deux génies aussi inspirés, le PSG ne pouvait pas perdre et Marseille peut seulement regretter l'hésitation de Nuno Tavares qui a été repris par Nuno Mendes avant de pouvoir frapper dans la surface (12e). Si l'OM avait ouvert le score, il n'aurait peut-être plus laissé les espaces dans lesquels les Parisiens ont adoré s'engouffrer, notamment sur le côté gauche régulièrement dynamité par Nuno Mendes.





La sortie sur civière de Presnel Kimpembe, sévèrement touché au tendon d'Achille, est le seul point noir de la soirée du PSG qui a pu compter sur un excellent Donnarumma, auteur d'une bonne claquette pour détourner le coup franc de Sanchez (45e+2), d'une belle parade pour repousser la tête du Chilien (65e) et d'un autre réflexe sur sa ligne face à Vitinha (90e).





Le joueur : Mbappé, évidemment