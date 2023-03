Le PSG, Monaco et Marseille évitent une nouvelle sanction au titre du fair-play financier

Selon L’Équipe, le Paris Saint-Germain ne devrait pas être sanctionné par l’UEFA au titre du fair-play financier (FFP) après la saison 2022-2023 en raison d’un « accord de règlement« . Cependant, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco devront se remettre en conformité avec les règles du FFP, mais aucune sanction ne sera mise en place avant la saison 2025-2026.







Malgré son important déficit, le PSG devrait éviter des sanctions immédiates. Toutefois, le club doit rester en conformité avec les règles du FFP pour éviter des sanctions à l’avenir, qui pourraient inclure une réduction de l’effectif de la Ligue des champions ainsi qu’un embargo sur les transferts qui pourrait affecter la compétitivité du PSG dans les compétitions de clubs de l’UEFA.





Si le PSG ne respecte pas les règles du FFP, il pourrait être exclu de la Ligue des champions, et il en va de même pour d’autres clubs. L’OM et Monaco, bien que moins endettés que le PSG, ont également été pénalisés et doivent tous deux se remettre en conformité avec les règles du FFP pour éviter d’autres sanctions.