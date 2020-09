Le PSG prêt à passer à l’attaque pour Radja Nainggolan?

Radja Nainggolan, joueur

À la recherche d’un renfort dans l’entrejeu, le directeur sportif Leonardo serait intéressé par le profil de Radja Nainggolan. Depuis le départ de Thomas Meunier en fin de contrat, il n’y a plus de Belges au Paris Saint-Germain. Mais cela pourrait rapidement changer. Selon les informations de Téléfoot, Radja Nainggolan se trouverait dans le viseur du club francilien. Thomas Tuchel réclame avec insistance du renfort au milieu de terrain.





Leonardo visait en priorité le joueur de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic, mais l’opération s’annonce compliquée financièrement. Le directeur sportif envisagerait donc de se rabattre sur Nainggolan, de retour à l’Inter après un prêt réussi à Cagliari. En Lombardie, le Belge n’entre pas forcément dans les plans d’Antonio Conte dans un secteur de jeu où la concurrence bat son plein. La probable arrivée d’Arturo Vidal confirme qu’il est bien sur le départ.





Coup double avec Skriniar?