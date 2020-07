Le PSG remporte la dernière Coupe de la Ligue contre l'OL

Les Parisiens ont remporté la 26e et dernière édition de la Coupe de la Ligue en s'imposant face aux Lyonnais dans la séance de tirs aux buts (0-0, 6 tab à 5).







La 26e et dernière finale de la Coupe de la Ligue n'a pas été un sommet de spectacle et d'intensité, dans un Stade de France rempli de 5 000 spectateurs. Mais elle a fait le bonheur du Paris-SG, vainqueur de ce Trophée pour la neuvième fois de son histoire (0-0, 6 tab à 5). Grâce à ce succès, le PSG remporte les quatre trophées nationaux mis en jeu cette saison, le Trophée des Champions, le Championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Indirectement, il a qualifié le Stade de Reims pour la Ligue Europa. A moins de remporter la Ligue des Champions, l'OL ne disputer pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, après vingt-trois campagnes consécutives. Sa saison a été décevante mais l'OL n'a pas raté sa finale et cette répétition pourrait lui servir avant son huitième de finale retour de Ligue des Champions, face à la Juventus Turin. C'est l'Espagnol Pablo Sarabia qui a inscrit le tir au but décisif.