Angleterre : une pause autorisée en cours de match pour rompre le jeûne du Ramadan

Les arbitres pourront permettre aux joueurs de se régénérer à l’occasion des arrêts de jeu.





Le Ramadan débute jeudi 23 mars et prend fin le vendredi 21 avril. Pendant cette période, les organes d’arbitrage anglais ont décidé d’autoriser l’interruption des matches une fois le soleil couché, selon les informations de Sky Sports. Cela permettra aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne. Cette mesure concerne la Premier League et les trois divisions inférieures : la Championship, la League One et la League Two.





Les arbitres sont également encouragés à rencontrer les joueurs concernés en amont afin de décider ensemble du temps de pause idéal. Ceux-ci pourront se régénérer avec des boissons, des gels énergétiques ou des suppléments. Les officiels feront en sorte que ces interruptions interviennent lors de pauses naturelles dans le jeu.



Quatre journées de Premier League auront lieu pendant le Ramadan. À cela s’ajoute le match reporté de la 8e journée entre Chelsea et Liverpool. Pour la League One, la troisième division, jusqu’à sept journées sont concernées.

Un exemple il y a deux ans





Il y a bientôt deux ans, le 27 avril 2021, la Premier League avait déjà fait un grand pas en avant à ce sujet. Le match entre Leicester et Crystal Palace avait été interrompu pour permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne. C’était alors une première pour le championnat anglais. Les deux clubs avaient convenu avec l’arbitre, Graham Scott, de faire une pause à la demi-heure de jeu.