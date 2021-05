Le Real Madrid a choisi son entraîneur pour la saison prochaine

« Mon avenir ? Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c'est que je vais toujours rendre la tâche très facile pour le club, car il m'a toujours tout donné. Je vais le rendre très facile. Mais le problème, ce sont les quatre matches, pour bien finir. C'est ce qui m'encourage. Le reste, c'est du bla-bla ». Samedi après-midi, avant le choc entre Séville et les Merengues ce dimanche soir, l'entraîneur français a clairement ouvert la porte à un départ.



Des déclarations qui ont beaucoup fait parler de l'autre côté des Pyrénées. Pourtant, comme l'explique AS, un départ du Marseillais n'est pas d'actualité. Pour deux raisons : la direction du Real Madrid compte sur lui, et lui n'a visiblement pas envie de partir, ou du moins, ne l'a pas encore fait savoir à Florentino Pérez.

Le Real Madrid n'a sondé personne



Sauf gros retournement de situation, Zinedine Zidane sera l'entraîneur des Merengues la saison prochaine, quelle que soit l'issue de la saison en Liga notamment. La direction estime que ce qu'il a fait avec son effectif assez limité a du mérite, et n'a contacté aucun autre entraîneur. Ni Max Allegri, ni Raul Gonzalez ni Joachim Löw, trois coachs souvent annoncés dans le viseur de Florentino Pérez, n'ont reçu le moindre coup de fil du patron du club de la capitale espagnole.



Le Real Madrid a totalement confiance en Zinedine Zidane, alors que si le nom de Raul Gonzalez plaît beaucoup, le coach du Castilla est plus vu comme une option d'avenir et comme le potentiel remplaçant de Zidane une fois que ce dernier décidera d'arrêter. Toujours est-il que, selon le journal, des discussions vont avoir lieu entre Zizou et sa direction en fin de saison. Le média croit savoir qu'il a l'intention de rester et d'être à la tête de la rénovation de l'équipe.