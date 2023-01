Le Real Madrid domine l'Athletic Bilbao et renoue avec la victoire en Championnat

Grâce à des buts de Karim Benzema et de Toni Kroos, le Real Madrid s'est imposé en souffrant sur le terrain de l'Athletic Bilbao (2-0), dimanche soir.







Le match : 0-2

Après un début d'année décevant entre Clasico perdu en finale de Supercoupe d'Espagne (1-3) et défaite lors de la dernière journée de Liga contre Villarreal il y a quinze jours (1-2), le Real Madrid a renoué avec la victoire en Championnat ce dimanche sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (2-0). Les Madrilènes ont souffert d'entrée à San Mamés. Malmenés dans les duels, les hommes de Carlo Ancelotti ont concédé les premières frappes de la rencontre mais les gants de Courtois et l'imprécision de Nico Williams ont empêché Bilbao d'ouvrir le score.









Le film de la rencontre



Le Real Madrid a pris l'avantage à quelques encablures de la demi-heure de jeu grâce à un nouveau coup de génie signé Karim Benzema. Sur une remise involontaire d'Asensio en retrait, le Ballon d'Or 2022 a réalisé une volée croisée parfaitement équilibrée du pied gauche et a trompé Simon sur la droite (0-1, 24e). Un but qui a fait mal à Bilbao, tout de suite beaucoup moins entreprenant et auteur d'un dernier quart d'heure assez insipide.





Au retour des vestiaires, les Basques ont poussé pour égaliser. Toujours aussi agressifs sur le porteur du ballon, les coéquipiers des anciens Parisiens Ander Herrera et Yuri Berchiche ne sont pas parvenus à se procurer de bonnes opportunités d'égalisation. À l'entame du dernier quart d'heure, les locaux ont mis la pression devant les buts de Thibaut Courtois.









Malgré son siège dans les 30 derniers mètres madrilènes, l'escouade d'Ernesto Valverde n'a pas su marquer malgré le but annulé d'Inaki Williams pour une position de hors-jeu (77e). Entré en jeu, un peu plus tôt, Toni Kroos a refroidi les dernières ardeurs basques avec une finition clinique du plat du pied dont lui seul a le secret (0-2, 90e). Avec ce succès, la Maison Blanche reste au contact du FC Barcelone en n'étant qu'à trois points de la tête du classement.

Le joueur : Benzema, toujours aussi essentiel

Enfin épargné par les blessures, Karim Benzema semble déjà de retour à son niveau qui lui a valu un Ballon d'Or. Malmenés en début de rencontre, ses coéquipiers ont eu besoin d'un nouveau chef-d'oeuvre de sa part pour ouvrir le score. Dos au but, il a armé une reprise de volée millimétrée qui a trompé Unai Simon (24e).





Au-delà de son dixième but en Championnat cette saison, le capitaine du Real Madrid a réalisé une performance aboutie. Son caviar pour Asensio aurait dû lui octroyer une passe décisive mais l'Espagnol a trop croisé sa frappe (65e). Sa qualité de passe et sa capacité à conserver le ballon quand il le faut se sont avérées être deux qualités prépondérantes dans le succès madrilène. Il a logiquement été élu homme du match.





