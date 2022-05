Le Real Madrid veut recruter du lourd pour "remplacer" Mbappé

Le Real Madrid compte finalement recruter en attaque cet été, et travaille déjà sur d'autres pistes pour combler le fiasco Mbappé.



Un sacré échec. Depuis des années déjà, la direction du club de la capitale espagnole travaillait sur l'opération Mbappé, qui était l'objectif numéro 1 du club pour renforcer le secteur offensif, à tel point que d'autres pistes comme celle menant à Erling Haaland avaient été mises de côté. Au final, Florentino Pérez se retrouve les mains vides, mais ça ne devrait pas en rester là...



Même si ce week-end la presse espagnole expliquait que le Real Madrid n'allait pas faire de folies et ne comptait pas se lancer à la quête d'un autre galactique, le quotidien AS rapporte des informations différentes en ce début de semaine. Certes, les décideurs madrilènes estiment que la paire Vinicius-Rodrygo a de sacrées années devant elle, mais ils comptent tout de même se faire plaisir avec un nouveau joueur offensif cet été.