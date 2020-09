Le Real serait en colère contre Hazard, Martinez clarifie la situation: “La relation avec le club est fantastique”

Martinez et Hazard

Dix jours avec les Diables sans jouer une seule minute. Le cas Eden Hazard inquiète en Espagne. Interrogé par la chaîne espagnole Cadena Cope, le sélectionneur Roberto Martinez a tenu à rassurer. Selon lui, le joueur belge n’est tout simplement pas prêt pour jouer des matchs officiels. De son côté, le Real Madrid n’aurait pas apprécié que son attaquant participe à tout le stage avec la Belgique, sans jouer lors des deux matches de Ligue des nations, affirme AS.





Ce mardi soir, après la rencontre face à l’Islande, Roberto Martinez s’est exprimé par téléphone en direct dans l’émission “El Partidazo” de la chaîne espagnole Cadena Cope. Le sélectionneur a été invité à expliquer la situation d’Eden Hazard qui a passé dix jours avec l’équipe nationale sans jouer une seule minute lors des deux rencontres face au Danemark et l’Islande. “Les fans du Real Madrid ne devraient pas s’inquiéter. Médicalement, il va bien à 100%. Eden n’a plus de douleur à la cheville.





Il manque juste de rythme pour jouer en match”, a déclaré Martinez. “Nous avons travaillé avec Eden individuellement et en partie en groupe dans l’intention de lui donner plus de volume et de renforcer son tissu musculaire au niveau de la cheville. N’oubliez pas qu’au mois de mars, il a subi une opération très difficile”, a-t-il ajouté.





“Il n’a pas encore le rythme”





Pour revenir au top niveau, Eden Hazard a encore (beaucoup) de travail. “Mon expérience me dit qu’il a besoin d’une soixantaine de sessions d’entraînement pour revenir au top". Cela voudrait dire que le numéro 7 du Real ne serait pas de retour à 100% avant deux mois. Selon l’Espagnol, Hazard devrait être capable de jouer des bouts de rencontres en amical, mais pas encore en match officiel. “Il n’a pas encore ce rythme. J’aurais pu le faire jouer, mais nous n’aurions rendu service à personne.”









Le Real en colère contre Hazard?





Dans son édition de mercredi, le quotidien espagnol AS affirme que le Real Madrid n’a pas compris le choix du joueur de se rendre en sélection pendant la trêve.





Les dirigeants du club seraient même en colère contre lui. Ils lui avaient conseillé de rester dans la capitale espagnole pour préparer la nouvelle saison. Selon AS, la star du Real a envisagé de ne pas répondre à l’appel de la Belgique. Enfin, les dirigeants pointent du doigt la responsabilité du joueur et non de sa sélection. Martinez a tenu à apporter quelques précisions à cet imbroglio. “Ce que nous avons fait ces dix derniers jours a été complètement discuté avec le Real.