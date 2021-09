Le retour de la NFL

Le plus puissant des championnats internationaux est de retour avec la reprise sportive de la NFL, la fameuse ligue de football américain aux États-Unis. L’occasion de revenir sur les faits marquants de la première journée de saison régulière et de tirer les premiers enseignements de celle-ci.



Légende : La NFL a repris ses droits !





Les Bucs démarrent en trombe





Les champions en titre et leur impérissable quarterback Tom Brady n’en ont que faire des chiffres et autres statistiques. Lors du premier match de la saison, disputé le jeudi soir comme à l’accoutumée, les Tampa BayBuccaneers ont réussi à se sortir du pire face aux Cowboys.





À 44 ans, Brady a lancé quatre passes pour touchdown dans une victoire 31-28, dont un dans les dernières secondes pour un moment « clutch » comme les Américains aiment l’appeler.





Deux enseignements ressortent de cette confrontation : Brady est bel et bien le plus grand joueur de l’histoire de ce sport et les Bucs seront en pleine capacité de défendre leur titre.





Mahomes et les Chiefs s’en sortent





Patrick Mahomes, fort de son nouveau contrat XXL à plus de 45 millions de dollars par an pourrait bel et bien conseiller ceux qui gagnent le gros lot à bien gérer leurs rentrées financières. Concernant les conseils sur le football américain, ils semblent peu envisageables tant le jeune quarterback de la franchise de Kansas City est reparti sur les bases qu’on lui connaît et sur un niveau indécent. Sa magie opère déjà et promet de grandes choses !





Parmi les favoris du prochain Super Bowl selon de nombreux spécialistes, les Champions 2020 ont finalement réussi à se sortir du piège tendu par l’équipe de Cleveland en toute fin de match. Une défaite plus que rageante pour les pensionnaires de l’Ohio qui prouve cependant, une progression constante année après année. Ils pourraient à ce sujet, être l’une des surprises de la saison.





Les rookies font parler d’eux





Le dernier choix numéro 1 de la Draft a connu un moment historique. Pour la première fois de sa jeune carrière, lycée et université comprise, Trevor Lawrence a perdu un match de saison régulière. Partageant le poste avec l’autre quarterback des Jaguars, Lawrence a enregistré un touchdown pour sa première passe en NFL. Un moment rare.





S’il n’a pas gagné et qu’il devra sans méchanceté, probablement s’habituer à l’enchaînement de défaites dans les semaines à venir, Lawrence pourrait bel et bien se faire voler la vedette par Mac Jones. Malgré la défaite d’un petit point des Patriots face aux Dolphins, le nouveau titulaire de New England au poste crucial d’attaque a été particulièrement bon. Sa seule passe de TD est excellente et ses 281 yards lancés sans interception marquent une entrée en vigueur plus que correcte.





Une chose est sûre, avec quatre quarterbacks tout juste arrivés dans la ligue d’ores et déjà titulaires en première journée, la NFL est entrée dans une nouvelle ère. De Justin Fields à Chicago en passant par Mac Jones, Trevor Lawrence ou Zach Wilson avec les Jets de New York, la jeunesse va-t-elle prendre le pouvoir ?





Surprises en cascade