Le Standard va se séparer de Mbaye Leye

Mbaye Leye vers le depart

Mbaye Leye n’aura pas résisté à l’humiliation de vendredi soir à Malines. Selon les informations du Laatste Nieuws, le Sénégalais va être remercié par le Standard ce lundi. Mbaye Leye avait succédé à Philippe Montanier en début d’année 2021, il paye le début de saison manqué du Standard et en particulier les trois défaites enregistrées lors des trois dernières rencontres: contre Anderlecht et Saint-Trond, et à Malines où les Rouches ont sombré vendredi soir.





Trois buts concédés en 18 minutes, c’en était trop pour les supporters du Standard, qui ont manifesté leur mécontentement, vendredi soir, à Malines. Après la rencontre, Mbaye Leye était forcément très déçu de la tournure des événements et regrettait qu’il ait fallu que les supporters secouent ses joueurs pour voir une réaction en seconde période.





Mais il estimait, malgré tout, toujours être “la bonne personne” pour diriger le Standard. La direction liégeoise en a visiblement décidé autrement. Après un peu plus de neuf mois sur le banc liégeois, Mbaye Leye va donc tirer sa révérence et emmène avec lui son adjoint, Patrick Asselman, lui aussi remercié.





Et le Standard va désormais devoir se chercher un nouveau T1. Sans avoir le droit à l’erreur: avec un bilan de 13 points sur 30, les Rouches sont déjà sous pression et devront rapidement prendre des points pour éviter de vivre une saison blanche.