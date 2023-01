Le succès fulgurant de la Kings League de Gerard Piqué: déjà plus d’audience que la Liga!

Le succès fulgurant de la Kings League de Gerard Piqué

Lancée ce 1er janvier en Espagne, par le fraîchement retraité Gerard Piqué et plusieurs streamers de premier plan, la Kings League est une nouvelle compétition de football à 7, dotée de ses propres règles et diffusée sur les plateformes Twitch, YouTube et TikTok. Un succès d’ores et déjà fulgurant qui a dépassé les audiences de la Liga “traditionnelle”. Présentation.





La Kings League a été imaginée par l’ancien défenseur du FC Barcelone et de la sélection espagnole, Gerard Piqué, et le “gotha” des streamers nationaux, dont Ibai Llanos qui avait interviewé Lionel Messi en exclusivité lors de sa signature au PSG. La compétition réunit 12 équipes et se distingue nettement du football traditionnel par ses règles propres, clairement orientées pour stimuler le spectacle: des matches de 2 X 20 minutes à 7 contre 7, des équipes composées de stars et d’illustres inconnus, le penalty en partant du milieu du terrain (voir ci-dessous), le coup d’envoi offert à l’équipe la plus rapide, comme au water-polo, la possibilité d’exclure un joueur adverse pendant 2 minutes, etc.





Draft inaugurale

Autre particularité, le lancement de la saison a été précédé d’une gigantesque draft à l’américaine, ce 27 décembre dernier. Quelque 172 amateurs ont postulé et 12 équipes ont été formées... avant d’être rejointes par d’anciennes gloires du football, comme Iker Casillas, Joan Capdevila, Chicharito, Raúl Tamudo (ex-Espanyol) ou encore Kun Aguëro: un combo inédit.





15 millions de spectateurs

Véritable phénomène instantané, la Kings League a cumulé... 15 millions de spectateurs lors de la première journée championnat, soit cinq fois plus que la 15e journée de Liga, “tous matches cumulés", commente Eurosport dans un article consacré. Un succès qui dérange jusqu’aux plus hautes instances du football espagnol. Javier Tebas, président de la puissante Liga, n’a d’ailleurs pas hésité à qualifier la compétition de “cirque”.





Un football vieillissant

Ses concepteurs se moquent allègrement des critiques et assument complètement leur projet. À l’image de Gerard Piqué, ils revendiquent la volonté de dépoussiérer un sport vieillissant, de moins en moins divertissant pour les jeunes générations : “Il faut attirer l’attention et aujourd’hui, il y a énormément de contenus pour les jeunes. Il faut savoir être court et divertissant, donc 90 minutes, c’est long. Si on ne veut pas réduire la durée de matches, trouvons au moins des règles plus stimulantes. Aujourd’hui, le produit ‘football’ est vieillissant”, confiait le Catalan en novembre dernier.





Bientôt une ligue féminine