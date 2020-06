Le titre du PSG après l'arrêt de la saison est « un drame », selon Rummenigge (Bayern)

Le président du conseil d'administration du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a estimé que le titre de champion de son club, mardi soir, avait plus de valeur que celui obtenu en France par le PSG.











Dans la foulée du 8e titre de champion consécutif obtenu mardi soir par le Bayern Munich, le président du conseil d'administration du club, Karl-Heinz Rummenigge, a tenu à valoriser la nouvelle couronne obtenue par le club bavarois. À ses yeux, elle est bien plus légitime que celle obtenue en France par le PSG après l'arrêt du Championnat.





« À l´automne, nous étions à sept points de la première place et depuis, non seulement nous gagnons tous nos matches, mais nous y mettons aussi la manière, a-t-il souligné. Même si nous sommes champions dans un stade vide, nous pouvons nous féliciter de cette issue en ayant assuré ce titre sur le terrain et non pas sur tapis vert comme en France, ce qui est à mes yeux un drame. »