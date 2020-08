Lens-PSG reporté: “Une honte, ce n’est pas ça le sport”

Report du Match Lens-PSG, championnat de France

Le PSG a obtenu le report au 10 septembre de son match de reprise du Championnat de France à Lens, initialement prévu samedi, a annoncé mardi la Ligue de football professionnel (LFP), offrant au club parisien quelques jours de repos après sa finale perdue de Ligue des champions. Une décision condamnée par le célèbre journaliste de L’Equipe, Vincent Duluc, qui y voit “un mépris absolu”.





Le champion de France en titre mettait en avant un calendrier chargé qui l'empêchait de se préparer correctement, alors qu'il n'est rentré que lundi de Lisbonne, où il a disputé le "Final 8" de C1 et perdu en finale face au Bayern Munich (1-0).





S'il bénéficiera de repos supplémentaire, le PSG doit tout de même s'attendre à une rentrée chargée. En effet, son déplacement au stade Bollaert-Delelis s'intercale entre France-Croatie (le 8 septembre) pour les internationaux, et le choc contre Marseille au Parc des Princes (le 13).





“Une honte. Un mépris absolu de Lens et de la Ligue 1. Il fallait au moins le décider après la demi finale. Après cinq matches en un mois, quel est le but: aider le PSG à se remettre de sa défaite? Ce n’est pas ça le sport. Le sport, c’est rejouer six jours après”, a commenté le journaliste Vincent Duluc sur Twitter.

Aucune des deux premières journées du Championnat de France, qui a repris le 21 août après plus de quatre mois d'interruption dus à la pandémie de coronavirus, ne s'est déroulée de manière complète.