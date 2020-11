Les 7 chiffres fous d’Olivier Giroud avec les Bleus après son doublé face à la Suède

Doublé d'Olivier Giroud face à la Suède

L’équipe de France, déjà qualifiée pour la phase finale de Ligue des nations, a dominé la Suède mardi au Stade de France grâce à un doublé de l’inévitable Olivier Giroud, 34 ans. Retour sur les chiffres dingues de l’attaquant des Bleus après la victoire contre la Suède.

44

Avec un nouveau doublé lors du dernier match de phase de poule de la Ligue des Nations, Olivier Giroud a inscrit son 43e et 44e but en équipe de France. L’attaquant de Chelsea n’est plus qu’à 7 longueurs du record de Thierry Henry (51).

22

Avec 22 buts, l’ex-attaquant d’Arsenal est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus au Stade de France. Il devance un certain Thierry Henry (20 buts).





32

Ce mardi, Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur sur le sol français avec le maillot tricolore avec 32 buts devant... Thierry Henry (31 buts).

34 ans et 48 jours

À 34 ans et 48 jours, Olivier Giroud est devenu le 2e plus vieux joueur de l’histoire à inscrire un doublé avec les Bleus. Seul Juste Brouzes le devance avec son doublé face à l’Italie en 1928 à 34 ans et 132 jours.

5

Le goleador français a cadré 5 tirs sur 6 tentatives contre les Suédois. C’est la première fois qu'un joueur de l’équipe de France cadre autant lors d'un match depuis qu’Opta analyse les matches de l’équipe de France, en 2006.





5

Olivier Giroud termine meilleur buteur de l’équipe de France sur l’année civile (5 buts) pour la 5e fois en six ans. Il devance Kylian Mbappé et Antoine Griezmann (3 buts). Ce n’est que le 3e joueur de l’histoire à réussir cette performance avec Paul Nicolas et Michel Platini.

105