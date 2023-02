[CAN 2021, un an déjà] : Les images marquantes de la finale

La reconnaissance de tout un groupe à l’endroit de son coach. Aliou Cissé est porté en triomphe.



Face à la détresse de son coéquipier, Sadio Mané n’a pu rester insensible. Le buteur décisif vient réconforter Mohamed Salah qui vit sa deuxième défaite en finale de la coupe d’Afrique des Nations après 2017 contre le Cameroun.

Haie d’honneur des Lions aux pharaons lors de la remise des médailles. La déception est grande pour Salah.



Avec 3 buts et 2 passes décisives, Sadio Mané est élu meilleur joueur de la compétition.



L’image tant attendue. L’ensemble des joueurs, encadreurs et dirigeants communient autour du trophée de la CAN. La reconnaissance de tout un groupe à l’endroit de son coach. Aliou Cissé est porté en triomphe.

Niveau émotionnel, c’est l’image la plus marquante de cette CAN. L’image est encore plus marquante pour les téléspectateurs de la RTS qui ont en tête les commentaires de Thierno Dramé et Ibrahima Mboup. « Les larmes de Moustapha Nam, il n’a pas joué la moindre minute mais il est submergé par l’émotion », dixit Ibrahima Mboup qui va, avec son compère, être submergé par l’émotion tout juste après.