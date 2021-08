Les joueurs de Manchester United réagissent au retour de Cristiano Ronaldo

Raphaël Varane va retrouver Cristiano Ronaldo sous les couleurs de Manchester United. (C. Benjamin/L'Équipe)

Après l'officialisation du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, les réactions des joueurs, ravis, ne se sont pas fait attendre.





Le dossier a été bouclé en un éclair. À peine la rumeur lancée, que Cristiano Ronaldo était déjà officiellement de retour à Manchester United. Une nouvelle qui a ravi ses futurs coéquipiers, à commencer par Raphaël Varane. Le Français, lui aussi acheté par les Red Devils cet été, s'est empressé de poster une photo pour se rappeler aux bons souvenirs de leurs années communes au Real Madrid.

Les cadres mancuniens n'ont pas manqué de réagir non plus. Marcus Rashford et Harry Maguire ont souhaité un bon retour au quintuple Ballon d'Or France Football.