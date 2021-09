Les lionnes connaitront leur adversaire ce mercredi

Leader de la poule C de l’Afrobasket féminin 2021, l’équipe nationale de basket-ball du Sénégal attend de connaître son adversaire pour les quarts de finale. Les Lionnes seront fixées, ce mercredi 22 septembre, à l’issue de la rencontre, comptant pour les matchs de barrages, entre le Kenya et le Mozambique. Le coup d’envoi du match est prévu à partir de 16 heures au palais des sports de Yaoundé, au Cameroun.



Pour rappel, le Sénégal, le Nigéria, le Cameroun et le Mali se sont qualifiés directement pour les quarts de finale de l’Afrobasket féminin, prévus jeudi au Palais des sports de Yaoundé (Cameroun). Les huit autres nations jouent les barrages.



Les affiches de ces huitièmes de finale démarrent à 10 heures, ce mercredi, 22 septembre. La première rencontre, Égypte / Tunisie, intéressera le pays organisateur camerounais. A 13 heures, la deuxième rencontre mettra aux prises, la Côte d’Ivoire à la Guinée. Le vainqueur retrouvera le tenant du titre nigérian, au prochain tour. A 19 heures, Angola / Cap-Vert sera suivi de près par les Maliennes.