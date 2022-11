Les lions privés de Kouyaté pour le reste du premier tour

Au-delà de la défaite (0-2) concédée face aux Pays-Bas, les lions ont perdu deux cadres lors de la rencontre. Abdou Diallo a subi une blessure musculaire, et on n’en sait pas encore plus sur la durée de son indisponibilité.



Quant à Cheikhou Kouyaté, nos confrères de E-media rapportent qu’il souffre d’une déchirure de la cuisse et qu’il sera absent lors des deux prochains matchs contre le Qatar et l’Équateur.



Kouyaté est sorti à la 70ème minute du match après être mal retombé lors d'un duel aérien.