Les matches de C1 du PSG au Qatar ?

Aucun match de football ne devant se dérouler sur le territoire français jusqu’en septembre, le PSG envisagerait de disputer ses rencontres de Ligue des champions au Qatar.











C’est désormais officiel depuis mardi et la présentation du plan de déconfinement par Edouard Philippe devant l’Assemblée nationale: la saison de Ligue 1 est terminée. «», a ainsi annoncé le Premier Ministre. Les deux finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue ne pourront évidemment pas non plus se tenir avant la rentrée et il en sera de même des matches de Ligue des champions.





Mais le PSG, qualifié pour les quarts de finale depuis sa victoire face au Borussia Dortmund, ne désarme pas. «Avec l’accord de l’UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l’étranger», a ainsi réagi Nasser Al-Khelaïfi.





Bruxelles en plan B





Une hypothèse qui semble ne pas poser problème à l’UEFA. «Le Comité exécutif a décidé que pour chaque fédération qui aura arrêté son championnat, il y aura une commission spécifique qui décidera de la participation de ses clubs lors des Coupes d’Europe, cela dépendra des arguments présentés. Mais je crois que le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais continueront à jouer la Ligue des champions« , a d’ailleurs confié Armand Duka, président de la fédération albanaise et membre du Comité exécutif de l’UEFA, à Radio Kiss Kiss.





Mais à en croire Sport, l’idée première des dirigeants parisiens est d’aller disputer ses rencontres à «domicile» au Qatar, le pays de ses propriétaires. Néanmoins, si l’UEFA refusait d’exiler la Ligue des champions au Moyen-Orient, les champions de France ont déjà pensé à un plan de repli et souhaiteraient se replier en Belgique. Une solution qui satisfera sans doute plus les dirigeants de la confédération européenne.