Les révélations de Weghorst, le Néerlandais insulté par Messi après Argentine - Pays-Bas

Weghorst, joueurs Oranje

Lors de la dernière coupe du monde au Qatar, les Pays-Bas affrontaient l’Argentine en quarts de finale. Au cours de ce match et même à la fin, on a vu Lionel Messi se comporter d’une manière inhabituelle. D’abord, après avoir marqué le deuxième but pour son équipe, il s'est avancé vers le banc des Pays-Bas et a mis des mains derrière les oreilles, un geste que faisait l’ex-international argentin Riquelme. Celui-là même qui avait évolué au début des années 2000 sous les ordres de Louis Van Gaal , le coach néerlandais, à Barcelone.





La relation entre les deux hommes était difficile au point où Riquelme a dû quitter le club. Mais ce n’était pas pour cette raison que Messi était allé provoquer le banc batave. L’Argentin avait mal digéré les propos d’avant-match de Louis Van Gaal sur son compte. Le technicien néerlandais a déclaré que la Pulga n’avait pas « touché un ballon » lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2014.





« Au moins maintenant mon nom est connu »





Après le deuxième but de Messi, Van Gaal a lancé sur le terrain Wout Weghorst. L’attaquant de Besiktas a inscrit un doublé permettant à son équipe d’y croire, jusqu’à la séance des tirs au but. A la fin du match perdu par les Bataves, Weghorst s’est approché de Messi mais il a reçu un très mauvais accueil : « qu’est-ce que tu regardes, idiot ? Mais qu’est-ce que tu regardes idiot ? Allez va-t’en » lui a lancé l’Argentin. L’attaquant néerlandais a révélé à la presse turque qu’il s’était approché du natif de Rosario pour le saluer, mais sa réaction l’a surpris. « J’ai été déçu… Il est l’un des meilleurs de l’histoire. Après le match, je voulais montrer à Messi mon respect pour lui. J’ai voulu lui serrer la main, mais il a jeté ma main et n’a pas voulu me parler. Au moins maintenant mon nom est connu » a déclaré Weghorst.





« Depuis qu’il est entré dans le jeu, il a commencé à nous provoquer »