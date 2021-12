Lewandowski en quête d’un nouveau record pour boucler l’année

Lewandowski , attaquant du Bayern Munich

Il y a six ans, Robert Lewandowski, l’attaquant du Bayern Munich, avait inscrit cinq buts en neuf minutes contre Wolfsburg. Vendredi, un seul but lors du dernier match disputé en 2021 par son équipe en Bundesliga (17e journée) suffira au buteur polonais pour s’approprier un nouveau record en Bundesliga.





Lewandowski, 33 ans, a inscrit un doublé mardi lors de la victoire du Bayern au VfB Stuttgart (0-5). Ce faisant il a égalé le record de 42 buts inscrits en une année civile en Bundesliga. Il appartenait depuis 1972 à la légende du club munichois Gerd Müller, décédé le 15 août dernier à l’âge de 75 ans.





S’il parvenait à effacer ce record, Lewandowski bouclerait de manière parfaite une année au cours de laquelle il s’est emparé du record de buts inscrits sur une saison avec 41 buts au terme de la campagne 2020-2021. Müller, déjà lui, avait trouvé le chemin des filets à 40 reprises en 1971-1972.