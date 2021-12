Liga : Boulaye Dia s'illustre avec un doublé

Villarreal s'est imposé (5-2) face à Alavés lors de la 4e journée en retard de la Liga. Une rencontre qui a permis à Boulaye Dia de marquer ses troisièmes et quatrièmes but avec le sous marin jaune.



Avec cette performance, l'ex rémois devient le premier Sénégalais à marquer un doublé en Liga depuis Baba Diawara pour le FC Séville contre Rayo Vallecano en mai 2012, renseigne Opta.

Villarreal est neuvième au classement.



2 - Boulaye Dia ???????? is the first Senegalese player to score a brace in #LaLiga since Baba Diawara for Sevilla vs Rayo Vallecano in May 2012. Taranga@VillarrealCFen ????#VillarrealAlavés ???? pic.twitter.com/yw9GWWFOYY