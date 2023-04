Liga Espagnole : Lamine Yamal (15 ans) entre de l’histoire de l'équipe de Barcelone

Retenez bien son nom. Il s’appelle Lamine Yamal et il pourrait être la star du FC Barcelone dans la prochaine décennie. En effet, Lamine Yamal a fait, ce samedi, ses débuts sous le maillot catalan à l’âge de 15 ans et 9mois contre Bétis Séville (4-0). En remplaçant Gavi, à la 84ème, le jeune joueur né d’un père Marocain et d’une mère Equato-guinéenne, est devenu le plus jeune joueur a porté le maillot du Football Club de Barcelone.



Le jeune gaucher qui joue au poste d’attaquant aurait même pu entrer en plus dans l’histoire s’il avait concrétisé une belle occasion qu’il s'est procuré à 88ème. Pur produit de la massia, Yamal né le 13 juillet 2007, a croisé sur le terrain Sergio Busquets qui a fait ses débuts au Barça en juillet 2008, quand Lamine Yamal n’avait tout juste un an.



Il bat ainsi un vieux record de 81 ans que détenait Vicente Martinez qui avait fait ses débuts sous la tunique catalane le 19 octobre 1941, à l'âge de 16 ans, 10 mois et 5 jours.