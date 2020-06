Liga : Getafe continue de rêver à la Ligue des champions après avoir battu la Real Sociedad

Getafe a réalisé une belle opération lundi soir en dominant la Real Sociedad à domicile (2-1). Les hommes de José Bordalás pointent à deux petites longueurs du Séville FC, quatrième.







Getafe est plus que jamais en course pour une qualification en Ligue des champions. Les Azulones ont pris le meilleur sur la Real Sociedad (2-1) lundi soir au terme d'un match plus heurté qu'enlevé. Ils n'ont plus que deux points de retard sur le Séville FC, quatrième d'un classement dominé par le Real Madrid.





Pourtant, Getafe restait sur cinq matches sans victoire (4 nuls, 1 défaite). Une triste série qui avait jeté le doute sur la capacité du club à aller chercher la C1. Mais ce dernier est tombé lundi sur une formation en pleine déliquescence. Preuve en est cette faute de Robin Le Normand sur Hugo Duro dans la surface qui a offert un penalty à Jaime Mata. Une opportunité que l'attaquant espagnol n'a pas manquée (1-0, 29e).





Doublé de Mata





Auteurs d'une première période insipide, les Basques ont été un peu plus tranchants après la pause. Et sur une passe parfaite de Mikel Oyarzabal, Adnan Januzaj a égalisé avec sang-froid (1-1, 55e). La partie aurait alors pu tourner en faveur de la Real Sociedad, qui a poussé. Mais la fébrilité défensive des hommes d'Imanol Alguacil leur a encore été fatale.









Sur une touche jouée rapidement et habilement par Jorge Molina, Mata a profité de sa position avancée pour ajuster Alex Remiro (2-1, 83e). Et offrir une victoire ô combien importante à Getafe.