Liga : Le Barça encore accroché à Cadix

Réduit à dix, le Barça a été tenu en échec sur la pelouse de Cadix (0-0) lors de la 6e journée du Championnat d'Espagne. Les joueurs de Ronald Koeman n'ont plus gagné depuis le 29 août.







Le match : 0-0





Déjà sous pression après un début de saison raté, Ronald Koeman a présenté un Barça au visage rajeuni sur la pelouse de Cadix, jeudi pour la 6e journée de Liga. Avec six joueurs de moins de 25 ans au coup d'envoi, le coach néerlandais avait fait le choix du renouvellement pour tenter de relancer une équipe encore marquée par le départ de Lionel Messi et sonnée par la gifle reçue face au Bayern en Ligue des champions (0-3). Sans succès. Les Catalans ont une nouvelle fois été accrochés (0-0).









Le film du match entre Cadix et Barcelone







Ce qui avait sauté aux yeux face à Grenade (1-1) en début de semaine s'est confirmé, jeudi, face au 15e du Championnat : ce Barça n'a plus d'idées. Malgré la fraîcheur de la recrue Yusuf Demir (18 ans) et de la pépite maison Gavi (17 ans), les Blaugranas n'ont jamais réussi à faire la différence dans un match où ils ont longtemps monopolisé le ballon (78 % de possession à la pause). Pour sa première titularisation, Gavi a semblé à l'aise dans l'entrejeu, combinant avec ses partenaires et distribuant le jeu de son équipe. Mais les échanges ont cruellement manqué de verticalité pour apporter le danger dans la surface andalouse. Le Barça est rentré aux vestiaires avec une seule frappe cadrée, une tentative lointaine de Memphis Depay sans danger (30e).





Bien en place défensivement, Cadix n'en a pas montré davantage dans la première heure de jeu, hormis quelques projections à la récupération. Seule la tentative de Negredo (46e) a obligé Ter Stegen à s'envoler pour défendre sa lucarne. En supériorité numérique dans la dernière demi-heure de jeu, les locaux se sont enfin lâchés en fin de match. Ils ont même été proches d'en profiter à la 81e quand Espino a décalé Salvi Sanchez dans la surface catalane, mais Ter Stegen a sauvé le Barça sur une sortie rapide dans les pieds de l'ailier. Le gardien allemand s'est montré très précieux dans les derniers instants. Ses interventions auraient même pu déboucher sur une victoire à l'arraché de Barcelone, mais Depay a raté le cadre dans la surface à la 94e. Le Barça est désormais 7e de Liga, avec un match en retard.





Le fait : Frenkie De Jong exclu





Pour ne rien arranger aux soucis du Barça, Frenkie de Jong a été exclu peu après la demi-heure de jeu pour avoir reçu deux cartons jaunes en l'espace de trois minutes. Le milieu de terrain néerlandais avait été averti une première fois pour un coup de coude dans le visage d'Alberto Perea (62e), avant d'être de nouveau sanctionné pour une intervention mal maîtrisée sur le capitaine Espino alors que le ballon se trouvait entre les deux joueurs (65e).