Liga : le Barça s'incline à Cadiz !

Le FC Barcelone est incorrigible. Incapable d'enchaîner les bons résultats, le club de la Catalogne a craqué samedi soir sur la pelouse de Cadiz (2-1), lors de la 12e journée de Liga. Le promu andalou a trouvé le chemin des filets par Alvaro Gimenez (8e) et Alvaro Negredo (63e), les Blaugrana ayant égalisé sur un csc de Pedro Alcala (67e). Battus pour la quatrième fois de la saison, les joueurs de Ronald Koeman sont septièmes avec 14 points, à quatre longueurs de Cadiz (5e) et déjà six unités du Real Madrid (3e), avec un match de moins que les Merengue. Après le succès de l'Atletico Madrid contre le Real Valladolid (2-0) qui offre la première place aux Colchoneros, la Real Sociedad peut reprendre la tête en cas de victoire à Alavés, dimanche.