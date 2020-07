Liga : Qui sont les " Pichichi " du 21e siècle

Le titre honorifique de " Pichichi '' est revenu à 11 joueurs différents ces 20 dernières années.





L'argentin Lionel Messi avec six consécrations est le joueur le plus récompensé, suivi de son rival Cristiano Ronaldo qui en a eu trois. Hormis ces deux monstres, d'autres légendes comme Raul, Ronaldo Nazario ou encore Diego Forlan ont eu à se distinguer durant ces deux dernières décennies.







Lionel Messi





L'Argentin compte déjà six trophées de meilleur buteur.





Il a raflé les trois derniers " Pichichi " et est en quête d'un quatrième consécutif puisqu'il occupe actuellement la tête du classement des buteurs en Espagne.







Depuis sa première victoire lors de la saison 2009/10, seuls Cristiano Ronaldo et Suarez ont réussi à gagner devant lui.







Cristiano Ronaldo





Il est le joueur qui a inscrit plus de buts que de matches disputés. Avec au moins 25 buts par saison depuis son arrivée en Espagne, le Portugais a marqué 311 en seulement 292 apparitions.





Il a remporté trois " Pichichi " durant son passage en Espagne.





Raúl





L' attaquant vedette du Real, Raúl Gonzales, avait déjà inscrit son nom au palmarès lors de la saison 1998/99 (25 buts). Une performance rééditée lors de l'exercice 2000/01 (24 buts).







L'ex capitaine de la Maison Blanche a marqué de son empreinte la Liga.







Ronaldo Nazário







Comme Raúl, Ronaldo Nazário a également remporté le " Pichichi " deux fois dans sa carrière et dans deux siècles différents. Seulement, il l'a fait dans deux clubs différents. D'abord avec Barcelone marquant 34 fois au cours de la saison 1996/97, ensuite sous les couleurs du Real en 2003/04 avec 25 buts au compteur.





Samuel Eto'o







Samuel Eto'o a rejoint Barcelone en provenance du RCD Mallorca à l'été 2004. Dès sa première saison, il termine deuxième meilleur buteur derrière Diego Forlán avec 24 buts au compteur.





L'année suivante, le camerounais améliore ses statistiques en marquant deux de plus, s'offrant au passage son seul « Pichichi ».





Ruud van Nistelrooy





Arrivé au Real Madrid en provenance de Manchester United en 2006, Ruud van Nistelrooy a très tôt pris ses aises dans la capitale espagnole s'offrant le " Pichichi " dès sa première saison.







Le néerlandais plante 25 buts au cours d'une saison qui a vu le Real Madrid refaire un retard considérable pour arracher le titre.







Diego Forlán





Sur ces 20 dernières années, seuls Messi et Cristiano Ronaldo font mieux que Diego Forlán. Le meilleur joueur de la coupe du monde 2010 a remporté deux fois le " Pichichi ", une fois avec Villarreal et une fois avec l'Atletico de Madrid. Lors de sa première saison en 2004/05, l'Uruguayen a marqué 25 buts avec Villarreal. Après son passage à Man U, Forlán est revenu gagner le " Pichichi " sous les couleurs de l'Atletico. Il claque 32 buts, ce qui faisait de lui le premier joueur à remporter le prix avec plus de 30 buts depuis Ronaldo en 1996/97.





Les lauréats du " Pichichi " au 21e siècle







Saison Vainqueur Club Nombre de buts





2000/01 Raúl Real Madrid 24





2001/02 Diego Tristán Deportivo La Coruña 21





2002/03 Roy Makaay Deportivo La Coruña 29





2003/04 Ronaldo Real Madrid 25





2004/05 Diego Forlán Villarreal 25





2005/06 Samuel Eto'o Barcelona 26





2006/07 Ruud van Nistelrooy Real Madrid 25





2007/08 Daniel Güiza RCD Mallorca 27





2008/09 Diego Forlán Atlético Madrid 32





2009/10 Lionel Messi Barcelona 34





2010/11 Cristiano Ronaldo Real Madrid 41





2011/12 Lionel Messi Barcelona 50





2012/13 Lionel Messi Barcelona 46





2013/14 Cristiano Ronaldo Real Madrid 31





2014/15 Cristiano Ronaldo Real Madrid 48





2015/16 Luis Suárez Barcelona 40





2016/17 Lionel Messi Barcelona 37





2017/18 Lionel Messi Barcelona 34





2018/19 Lionel Messi Barcelona 36